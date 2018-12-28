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Перший етап відбору до Антикорупційного суду пройшли судді Майдану

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 09:34
Перший етап відбору до Антикорупційного суду пройшли судді Майдану
Фото: кваліфікаційна комісія вчора назвала переможців першого етапу (facebook.com/vkksu)

Громадські організації сумніваються в доброчесності низки кандидатів

Перший етап відбору до Вищого антикорупційного суду успішно пройшли судді, які виносили неправосудні рішення щодо активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз антикорупційної організації Transparency International Ukraine.

Зазначимо, що за підсумками першого етапу 113 претендентів продовжать участь у конкурсі. У ради міжнародних експертів є 30 днів, щоб заблокувати сумнівних кандидатів. При наявності сумнівів у доброчесності того чи іншого кандидата вони зможуть ініціювати розгляд цього питання на засіданні з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

"Громадські організації Трансперенсі Інтернешнл Україна, Центр протидії корупції, Фонд DEJURE і Автомайдан проаналізували список кандидатів до антикорсуду і виділили сумнівних претендентів. Серед кандидатів, які успішно склали іспити, виявилися судді Майдану, кандидати з сумнівними доходами, і ті, хто відзначилися особливо неетичною поведінкою", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що список сумнівних кандидатів представлять 9 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завершено перший етап відбору суддів до Антикорупційного суду.

Зазначимо, згідно з меморандумом з МВФ, Вищий антикорупційний суд має запрацювати до кінця квітня 2019 року.

 

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