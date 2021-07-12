Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети. Сработала автозащита

В Беларуси произошло автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС. На энергоблоке сработала система автоматической защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси .

"12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключился от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было осуществлено снижение мощностей реактивной установки", - заявили в министерстве.

Как утверждает Минэнерго Беларуси, радиационная ситуация вокруг БелАЭС не изменилась.

"Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок включат в работу", - добавили в ведомстве.