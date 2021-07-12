Перший енергоблок БелАЕС відключився від мережі. Спрацював автозахист

У Білорусі сталося автоматичне відключення першого енергоблоку БелАЕС. На енергоблоці спрацювала система автоматичного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики Білорусі.
"12 липня о 12:57 перший енергоблок БелАЕС відключився від мережі автоматичним захистом генератора. Відповідно до штатного алгоритму було здійснено зниження потужностей реактивної установки", - заявили в міністерстві.
Як стверджує Міненерго Білорусі, радіаційна ситуація навколо БелАЕС не змінилася.
"Причини відключення електрогенератора встановлюються. Після їх усунення енергоблок включать в роботу", - додали у відомстві.