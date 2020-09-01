ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд

Автор: Александр Белоус

Киевляне пережили самую жаркую ночь в истории

Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений. Температура в столице не опустилась ниже 21,9 градусов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, предыдущее рекордное значение 2004 года 18,9 градусов тепла превышено сразу на 3,0 градуса.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

По данным синоптиками, сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой активности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени.

Отметим? ко дню 29-й годовщины независимости Украины климатологи Центральной геофизической обсерватории подготовили обзор погоды за 29 лет. По данным обсерватории, среднесуточная температура 24 августа за этот период составила 19,1 градусов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины температурарекордПогода