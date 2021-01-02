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В первый день года оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину"

Автор: Артур Родивилов

За первые сутки 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы девять случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки, где противник применил минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также возле населенного пункта Яковлевка был обнаружен БПЛА противника типа "квадрокоптер", который был сбит после пересечения линии разграничения.

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Вблизи Водяного российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а возле Новолуганского использовал стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь нет.

Утром 1 января сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Отметим, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

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