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Боевики на Донбассе с начала года уже 6 раз обстреляли позиции ООС

Донбасс, Пятница 01 января 2021 09:18
Боевики на Донбассе с начала года уже 6 раз обстреляли позиции ООС
Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В районе проведения операции Объединенных сил 1 января зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники дали ответ, отметили в штабе. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, в четверг, 31 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Отметим, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня. Еще 37 нарушений - в Луганской области.

Кроме того, за минувшие сутки, 30 декабря, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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