В перший день року окупанти на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу"

За першу добу 2021 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки, де противник застосував міномети 82 калібру, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Також біля населеного пункту Яковлівка був виявлений БПЛА противника типу "квадрокоптер", який був збитий після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного російські найманці вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї були зафіксовані неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Північ", поблизу селища Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського використовував вогнепальну зброю.

З початку поточної доби, 2 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат немає.

Вранці 1 січня повідомлялося, що в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Відзначимо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.