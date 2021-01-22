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Первый афроамериканец на посту: Конгресс США разрешил Ллойду Остину стать главой Пентагона

Автор: Даша Харченко

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий утвердить отставного американского генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Кандидатуру Остина выдвинул президента США Джо Байден

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Об этом сообщает телеканал CNN.

Утверждение кандидатуры Остина требует от обеих палат Конгресса принять отдельный законопроект, так как согласно американскому законодательству, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад не могут находиться во главе Пентагона.

Далее кандидатуру Остина должен утвердить Сенат.

Джо Байден определился с кандидатурой министра обороны еще в декабре. Он станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон.

Напомним, Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности он выступил за предоставление летального вооружения.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден