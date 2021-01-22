Перший афроамериканець на посаді: Конгрес США дозволив Ллойду Остіну стати главою Пентагону

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, що дозволяє затвердити відставного американського генерала Ллойда Остіна на пост глави Пентагону. Кандидатуру Остіна висунув президента США Джо Байден

Про це повідомляє телеканал CNN.



Затвердження кандидатури Остіна вимагає від обох палат Конгресу прийняти окремий законопроект, оскільки згідно з американським законодавством, звільнені з дійсної військової служби менш як сім років тому не можуть перебувати у главі Пентагону.

Далі кандидатуру Остіна має затвердити Сенат.

Джо Байден визначився з кандидатурою міністра оборони ще в грудні. Він стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон.

Нагадаємо, Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні. Зокрема, він виступив за надання летального озброєння.