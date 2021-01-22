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Перший афроамериканець на посаді: Конгрес США дозволив Ллойду Остіну стати главою Пентагону

Автор: Даша Харченко

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, що дозволяє затвердити відставного американського генерала Ллойда Остіна на пост глави Пентагону. Кандидатуру Остіна висунув президента США Джо Байден

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Про це повідомляє телеканал CNN.

Затвердження кандидатури Остіна вимагає від обох палат Конгресу прийняти окремий законопроект, оскільки згідно з американським законодавством, звільнені з дійсної військової служби менш як сім років тому не можуть перебувати у главі Пентагону.

Далі кандидатуру Остіна має затвердити Сенат.

Джо Байден визначився з кандидатурою міністра оборони ще в грудні. Він стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон.

Нагадаємо, Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні. Зокрема, він виступив за надання летального озброєння.

Прогноз погоди
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Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден