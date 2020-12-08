Байден определился с кандидатурой главы Пентагона

Фото: Ллойд Остин (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Избранный президент США Джо Байден назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны. Он станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

Ранее Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году. С Байденом Остин познакомился во время сворачивания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США.

На этой должности Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшейся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Отмечается, что Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше от необходимых семи лет с того времени, как он служил в армии.

Напомним, Байден планирует назначить генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру министром здравоохранения и социальных служб.

Ранее Байден определился с кандидатом на должность министра финансов.

Также РБК-Украина писало, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.