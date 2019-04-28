Геращенко заявила России о необходимых шагах для реализации Минских договоренностей

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко считает, что Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новым президентом

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что РФ должна отменить ряд указов о признании документов так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также результатов "выборов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геращенко в Facebook.

Геращенко заявила, что Путин делает хамские заявления о паспортизации всех украинцев.

"Традиционная его КДБшна тактика - поднимать ставки и нагнетать ситуацию, создавая кризиса перед важными встречами. Он готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного", - заявила Геращенко.

Первый вице-спикер заявила, что Украина выполнила политический блок Минских договоренностей, приняв закон об амнистии и особенности местного самоуправления.

"Но эти законы не вступили в силу через РФ и Кремль, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах", - подчеркнула она.

Также Геращенко подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин должен отменить свои указы о паспортизации украинцев, а на оккупированных территориях необходимо срочно расформировать "все псевдоорганы псевдовласти".

Она подчеркнула, что любые региональные выборы на Донбассе могут проходить лишь после демилитаризации и исключительно за украинским законодательством.

"И ключевое: Украина должна твердо стоять на позиции – никаких прямых переговоров с марионеточными, созданными РФ режимами, никакой легитимизации псевдореспублик", - подчеркнула вице-спикер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Путин может упростить выдачу паспортов РФ всем украинцам. По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.