Первые украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпиаде-2020

Сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпийских играх. Представители стрельбы из лука провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
В столице Японии наша сборная по стрельбе из лука представлена четырьмя спортсменами. В составе украинской команды: Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин.
Лидия Сиченикова показала результат в 623 очка.
Вероника Марченко выступила лучше всех из украинок и набрала сумму 635 очков.
Еще одна украинка Анастасия Павлова показала сегодня результат - 631.
Уже завтра лучники покажут свое мастерство в смешанных соревнованиях, а 25 июля - в командных.
Напомним, сегодня в Токио состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020.
Они продлятся с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Кто именно будет бороться за медали для нашей страны - в материале РБК-Украина.