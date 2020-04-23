Первые случаи коронавируса выявили в украинских тюрьмах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом среди заключенных нет подтвержденных случаев

Первые случаи коронавируса в Украине выявили в тюрьмах, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля нет заболевших. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в ходе проверки Офис омбудсмена установил, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердился коронавирус.

"Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", - отметила Денисова.

В то же время, по состоянию на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.

Напомним, ранее Минюст из-за карантина в Украине предлагал амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.