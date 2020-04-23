ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первые случаи коронавируса выявили в украинских тюрьмах

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:34
Первые случаи коронавируса выявили в украинских тюрьмах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом среди заключенных нет подтвержденных случаев

Первые случаи коронавируса в Украине выявили в тюрьмах, при этом среди заключенных по состоянию на 23 апреля нет заболевших. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в ходе проверки Офис омбудсмена установил, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвердился коронавирус.

"Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", - отметила Денисова.

В то же время, по состоянию на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.

Первые случаи коронавируса выявили в украинских тюрьмах

Напомним, ранее Минюст из-за карантина в Украине предлагал амнистию 900 заключенных. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, это предусматривает законопроект об амнистии, который готовят в Верховной раде. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

В Испании зафиксировано более 22 тыс. смертей от коронавируса Ученые спрогнозировали, сколько украинцев могут заразиться коронавирусом до 2021
Новости Украины тюрьмакарантинКоронавирус
News
On Top