Первые на рынке. В "Эпикур" заявили, что отказались от антибиотиков при выращивании куриного мяса

По его словам, 80% антибиотиков в мире используется в сельском хозяйстве и их активно применяют, чтобы упростить выращивание и стимулировать рост животных. ООН признал глобальной угрозой человечеству вызванное этим развитие устойчивых бактерий.

"Мы новаторы, которые первыми отказались от всякой дряни. Мы выращиваем чистый продукт без антибиотиков, гормонов, и стимуляторов роста. Это большой комплекс мер. В первую очередь, питание, гигиена и биобезопасность производства", - отметил Коваленко.

Успехи бренда и признание покупателей изменили стандарты рынка без государственного вмешательства, добавляет основатель компании.

"Теперь мы внедряем технологии выращивания без антибиотиков для производства "Эпикур" в разных регионах Украины, чтобы оставаться мобильными и быстро отвечать клиентскому запросу. Все фабрики, где мы работаем, трансформируют производство под наши стандарты" - подчеркнул Алекс Коваленко.

Как известно, продукция "Эпикур" продается в большинстве торговых сетей и занимает в них второе место с долей 20-35% среди брендов куриного мяса.

Также ранее основателю бренда вручили награду "Лидер изменений" на церемонии Союза украинских предпринимателей.