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Первые результаты. Украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче

Фото: украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские и французские эксперты идентифицировали личности 5 неопознанных жертв в Буче. 74 родственника без вести пропавших гражданских передали генетические материалы для ДНК-экспертизы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Французская миссия вместе с украинскими экспертами обработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких", - пишет Венедиктова.

По слова генерального прокурора, французские эксперты прибыли в Украину на 15 дней, однако продолжают работу уже в течение месяца. Международная поддержка является сверхважной для нашей страны в противостоянии российской агрессии.

"Экспертизы и сравнения продолжаются, поэтому возможны дальнейшие совпадения", - добавляет Венедиктова.

Резня в Буче

Во время временной оккупации Бучи Киевской области, российские военные прибегли к массовому убийству украинских гражданских, которое сопровождалось похищениями, пытками, изнасилованием, в том же числе детей, и мародерством.

Украина, со своей стороны, назвала этот случай геноцидом нашего народа и призвала Международный уголовный суд расследовать преступления России.

Страна-оккупант пытается назвать убийства провокацией или же постановкой, однако международные СМИ опровергли заявления России.

По предварительным данным, к зверствам в Буче причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ.

Фото: эксгумация в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)

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