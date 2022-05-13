Первые результаты. Украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче

"Французская миссия вместе с украинскими экспертами обработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких", - пишет Венедиктова.

По слова генерального прокурора, французские эксперты прибыли в Украину на 15 дней, однако продолжают работу уже в течение месяца. Международная поддержка является сверхважной для нашей страны в противостоянии российской агрессии.

"Экспертизы и сравнения продолжаются, поэтому возможны дальнейшие совпадения", - добавляет Венедиктова.

Резня в Буче

Во время временной оккупации Бучи Киевской области, российские военные прибегли к массовому убийству украинских гражданских, которое сопровождалось похищениями, пытками, изнасилованием, в том же числе детей, и мародерством.

Украина, со своей стороны, назвала этот случай геноцидом нашего народа и призвала Международный уголовный суд расследовать преступления России.

Страна-оккупант пытается назвать убийства провокацией или же постановкой, однако международные СМИ опровергли заявления России.

По предварительным данным, к зверствам в Буче причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ.

Фото: эксгумация в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)