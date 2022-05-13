Перші результати. Українські та французькі фахівці встановили особи п'яти загиблих в Бучі

"Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", - пише Венедіктова.

За слова генерального прокурора, французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця. Міжнародна підтримка є надважливою для нашої країни у протистоянні російській агресії.

"Експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги", - додає Венедіктова.

Різанина в Бучі

Під час тимчасової окупації Бучі Київської області, російські військові вдалися до масового вбивства українських цивільних, яке супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуванням, у тому ж числі дітей, та мародерством.

Україна, зі свого боку, назвала цей випадок геноцидом нашого народу й закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочини Росії.

Країна-окупант намагається назвати вбивства провокацією або ж постановкою, однак міжнародні ЗМІ спростували заяви Росії.

За попередніми даними, до звірств в Бучі причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ.

Фото: ексгумація в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)