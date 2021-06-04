Первые, но не последние: Зеленский пообещал продолжить выселение с госдач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время первые 20 человек будут выселены из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Однако, по его словам, выселения продолжатся.

Об этом он заявил в своем видеообращении .

Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. А порядок денний цих...

"Сегодня мы услышали первые результаты: в ближайшее время первые двадцать человек, среди которых - бывшие министры, генеральные прокуроры и другие чиновники, будут выселены из государственных домов. Хочу подчеркнуть - эти двадцать человек "на выход" являются первыми и далеко не последними", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в СНБО назвали имена 20 человек, которые будут выселены с государственных дач.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет с аудита государственных дач на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы.

Кроме того, подготовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

Ранее Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.