ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перші, але не останні: Зеленський пообіцяв продовжити виселення з держдач

Новость на русском →
П'ятниця 04 червня 2021 20:40
Перші, але не останні: Зеленський пообіцяв продовжити виселення з держдач Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом перші 20 осіб будуть виселені з державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Однак, за його словами, виселення продовжаться.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми почули перші результати: найближчим часом перші двадцять осіб, серед яких - колишні міністри, генеральні прокурори та інші чиновники, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити - ці двадцять чоловік "на вихід" є першими і далеко не останніми", - підкреслив президент.

Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. А порядок денний цих...

Posted by Володимир Зеленський on Friday, June 4, 2021

Нагадаємо, сьогодні в РНБО назвали імена 20 осіб, які будуть виселені з державних дач.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці.

Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Раніше Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Конча-Заспа
NEWS
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
Зеленський хоче винести на референдум питання про статус олігархів в Україні
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари