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В Германии назвали кандидата на пост главы партии Меркель

Новости » Политика     13.02.2020 - 01:12
В Германии назвали кандидата на пост главы партии Меркель
Фото: Фридрих Мерц (GettyImages)

Мерц ранее остро критиковал решения Меркель в социальной сфере

Новым главой немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Ангела Меркель, может стать бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц. Об этом передает Handelsblatt.

Ссылаясь на собственные информированные источники, издание отмечает, что Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Мерц уже принимал участие в выборах нового руководителя партии год назад - после того, как Меркель объявила о решении сложить свои полномочия. Тогда он проиграл Крамп-Карренбауер.

Как известно, Крамп-Карренбауер заявила в понедельник, 10 февраля, что не будет претендовать на пост канцлера во время следующих парламентских выборов в 2021 году.

Мерц ранее остро критиковал социальную политику Меркель и выступал за софинансирование образовательных услуг, в частности начиная от детских садов, и повышение пенсионного возраста.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за решения председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не баллотироваться на пост главы немецкого правительства и в будущем отказаться от поста председателя ХДС.

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