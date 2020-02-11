Меркель отреагировала на отказ Крамп-Карренбауер баллотироваться в канцлеры ФРГ

Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель продолжит работать с Крамп-Карренбауер во время выдвижения нового кандидата на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за решения главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не баллотироваться на пост главы правительства и в будущем отказаться от поста председателя ХДС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель отметила, что продолжит "активно работать" с Крамп-Карренбауер во время выдвижения нового кандидата от партии на пост канцлера, а также в правительстве, где Крамп-Карренбауер продолжит возглавлять министерство обороны.

"Я приняла это решение к сведению, жалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауер нелегко. Я благодарна ей за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера в качестве председателя партии", - сказала Меркель.

Канцлер отметила успехи Крамп-Карренбауер на посту председателя партии.

Она напомнила, что в сотрудничестве между ХДС и ее сестринской партией Христианско-социальным союзом (ХСС) были "известны большие трудности", которые сейчас преодолены.

Напомним, министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ. Также она откажется от поста партийного лидера.

Ранее Меркель заявила, что намерена и в дальнейшем оставаться одновременно лидером партии Христианско-демократический союз (ХДС) и возглавлять правительство Германии. Тогда она предложила на место главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер.