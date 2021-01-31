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В Израиле от коронавируса вакцинировалась треть населения

Израиль, Воскресенье 31 января 2021 02:00
В Израиле от коронавируса вакцинировалась треть населения
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов израильтян.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Около трех миллионов израильтян получили первую дозу вакцины против коронавируса, а почти 1,7 миллиона человек уже получили вторую дозу.

Несмотря на высокие темпы вакцинации, в стране до сих пор наблюдаются значительные показатели заражения коронавирусом. В течение последних суток было зафиксировано 6435 новых случаев инфицирования.

Ранее стало известно, что в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников. Сейчас они не учатся из-за локдауна в стране.

Сейчас в Израиле действует локдаун. Ожидается, что его смягчение может начаться 1 февраля.

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Новости Украины В мире вакцина от коронавирусаКоронавирусИзраиль

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