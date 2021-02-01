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Знову перші: в Ізраїлі завершилася COVID-вакцинація в будинках для літніх людей

Тель-Авів, Понеділок 01 лютого 2021 15:23
Знову перші: в Ізраїлі завершилася COVID-вакцинація в будинках для літніх людей
Фото: лікар (enlacejudio.com)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 1 лютого, в Ізраїлі завершилася вакцинація від коронавірусу в будинках для літніх людей. Від COVID-19 прищепили всіх жителів та працівників соціальних установ.

Про це повідомляє NewsRu.co.il.

Як повідомили в службі "Маген Давид Адом", Ізраїль став першою країною, в якій повністю вакцинували всіх громадян, які перебувають або працюють у будинках для літніх людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 1 лютого, першу дозу вакцини від COVID отримали 3,08 млн осіб, а повністю вакцинувалися - 1,79 млн осіб.

Вакцинація проводилася виключно препаратом компанії Pfizer.

Нагадаємо, в Ізраїлі від коронавірусу робила щеплення уже третину населення країни. Першу дозу вакцини отримали більш як троє мільйонів ізраїльтян.

Крім того, в Ізраїлі збільшили штраф за порушення вимог карантину в країні. Тепер штраф складе 10 тисяч шекелів.

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