За первые 6 месяцев 2022 года "АТБ" уплатила 9,79 млрд гривен налогов и сборов

В течение первого полугодия 2022 года предприятиями группы компаний "АТБ" было уплачено налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ) на общую сумму 9,79 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, в течение шести месяцев текущего года в государственный бюджет страны было перечислено 6,65 млрд грн (по сравнению с 5,79 млрд грн за первое полугодие 2021-го), в местные бюджеты уплачено 1,85 млрд грн, а в целевые фонды - 1,29 млрд грн.

Для сравнения: в прошлом году аналогичный период компания завершила с финансовым результатом 8,92 млрд грн.

Также в компании подчеркнули, что "АТБ" оказывает всестороннюю поддержку украинским воинам, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий, пострадавшим от ракетных ударов медицинским учреждениям, волонтерским организациям.

В частности, с начала войны компания работает в режиме 24/7. Запускает работу новых распределительных центров (на замену разрушенным врагом на Киевщине и временно оккупированном на Херсонщине) и готовит открытие новых магазинов в безопасных мирных регионах западных областей нашей страны.

По состоянию на сегодня в Украине работают 1144 дискаунтера "АТБ", 103 из них находятся в зоне боевых действий. 170 магазинов этой торговой сети временно приостановили работу по объективным причинам или сейчас находятся в процессе восстановления (были повреждены во время обстрелов, ракетных ударов и т. п). Еще 112 маркетов оказались на временно захваченных оккупационными войсками территориях.