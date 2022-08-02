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За перші 6 місяців 2022 року "АТБ" сплатила 9,79 млрд гривень податків і зборів

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Вівторок 02 серпня 2022 12:09
За перші 6 місяців 2022 року "АТБ" сплатила 9,79 млрд гривень податків і зборів Фото: за перші 6 місяців 2022 року "АТБ" сплатила 9,79 млрд гривень податків і зборів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Протягом першого півріччя 2022 року підприємствами групи компаній "АТБ" було сплачено податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) на загальну суму 9,79 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, протягом шести місяців поточного року до державного бюджету країни було перераховано 6,65 млрд грн (проти 5,79 млрд грн за перше півріччя 2021-го), до місцевих бюджетів сплачено 1,85 млрд грн, а до цільових фондів - 1,29 млрд грн.

Для порівняння: минулого року аналогічний період компанія завершила із фінансовим результатом 8,92 млрд грн.

Також в компанії наголосили, що "АТБ" надає всебічну підтримку українським воїнам, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій, постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям.

Зокрема, з початку війни компанія працює у режимі 24/7. Запускає роботу нових розподільчих центрів (на заміну зруйнованим ворогом на Київщині та тимчасово окупованому на Херсонщині) та готує відкриття нових магазинів у безпечних мирних регіонах західних областей нашої країни.

Станом на сьогодні в Україні працюють 1144 дискаунтери "АТБ", 103 з них знаходяться у зоні бойових дій. 170 магазинів цієї торговельної мережі тимчасово призупинили роботу з об'єктивних причин або зараз перебувають у процесі відновлення (були пошкоджені під час обстрілів, ракетних ударів тощо). Ще 112 маркетів опинилися на тимчасово захоплених окупаційними військами територіях.

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