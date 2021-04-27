Первые 100 дней президентства Байдена: оценка американцев

Национальный опрос общественного мнения, проведенный с 12 по 16 апреля с участием 4423 взрослых, показал, что 55% одобряют действия Байдена на посту президента, в то время как 40% не одобряют, а остальные не уверены.

Байден получил самые высокие оценки за то, как он справиляется с пандемией коронавируса, при этом 65% поддержали его действия. В январе 38% одобряли то, как Трамп справился с кризисом в области здравоохранения.

Боле половины (52%) американцев также заявили, что им нравится то, как Байден управляет экономикой, и 53% заявили то же самое о его влиянии на рабочие места в США. В обоих случаях это на несколько процентных пунктов выше, чем оценки Трампа в последний месяц работы.

Но Байден получил самую резкую критику по поводу иммиграции, поскольку его администрация продолжает бороться с наплывом мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики: 42% одобряют пограничную политику президента, а 49% не одобряют.

Американцы в целом поддерживали позицию Байдена в отношении окружающей среды и расового неравенства: 54% и 51% пока одобряют его достижения, соответственно.