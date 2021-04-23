Биткойн упал более чем на 10%: что послужило причиной

Биткойн упал в пятницу, 23 апреля, на фоне слухов о том, что план президента США Джо Байдена по повышению налогов на прирост капитала ограничит инвестиции в цифровые активы. Самая популярная в мире криптовалюта подешевела на 12% до 47 714 долларов.

Падение произошло после того, как в четверг Байден обнародовал ряд предлагаемых изменений в налоговом кодексе США, в том числе план почти удвоить налоги на прирост капитала до 39,6% для людей, зарабатывающих более 1 миллиона долларов.

В то время как в социальных сетях появлялись сообщения о том, что план наносит ущерб криптовалютам. В то же время трейдеры и аналитики говорят, что снижение, вероятно, временное, на фоне растущего признания розничными и институциональными инвесторами цифровых валют в качестве законного класса активов.

"Это то, о чем все сейчас говорят", - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований Pepperstone Markets Ltd, валютного брокера из Мельбурна, имея в виду налоговый план Байдена.

План Байдена по увеличению налога на прирост капитала вызвал падение во время торговли криптовалютами в Нью-Йорке, которое продолжилось на азиатской сессии, но, по словам трейдеров, спокойствие скоро вернется

"Западные фонды начали агрессивно избавляться от биткойнов на фоне налогового плана Байдена", - сказал Ави Фельман, главный трейдер и управляющий портфелем BlockTower Capital, инвестиционной компании в области криптовалют и блокчейнов в Нью-Йорке.

"В конечном итоге продажи, основанные на новостях, обычно меняют направление", - добавил он.