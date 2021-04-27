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Первые 100 дней президентства Байдена: оценка американцев

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 14:56
Первые 100 дней президентства Байдена: оценка американцев Фото: Байден опередил Трампа в оценках американцев (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Более половины американцев одобряют деятельность Джо Байдена после почти 100 дней на посту президента. Это уровень поддержки, которого никогда не достигал его предшественник-республиканец Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Национальный опрос общественного мнения, проведенный с 12 по 16 апреля с участием 4423 взрослых, показал, что 55% одобряют действия Байдена на посту президента, в то время как 40% не одобряют, а остальные не уверены.

Байден получил самые высокие оценки за то, как он справиляется с пандемией коронавируса, при этом 65% поддержали его действия. В январе 38% одобряли то, как Трамп справился с кризисом в области здравоохранения.

Боле половины (52%) американцев также заявили, что им нравится то, как Байден управляет экономикой, и 53% заявили то же самое о его влиянии на рабочие места в США. В обоих случаях это на несколько процентных пунктов выше, чем оценки Трампа в последний месяц работы.

Но Байден получил самую резкую критику по поводу иммиграции, поскольку его администрация продолжает бороться с наплывом мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики: 42% одобряют пограничную политику президента, а 49% не одобряют.

Американцы в целом поддерживали позицию Байдена в отношении окружающей среды и расового неравенства: 54% и 51% пока одобряют его достижения, соответственно.

Напомним, план Байдена по увеличению налога на прирост капитала предусматривает повышение ставки с 20% до 39,6%.

Как сообщало РБК-Украина, в марте был принят план президента США Джо Байдена по борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов.

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