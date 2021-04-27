Перші 100 днів президентства Байдена: оцінка американців

Більше половини американців схвалюють діяльність Джо Байдена після майже 100 днів на посаді президента. Це рівень підтримки, якого ніколи не досягав його попередник-республіканець Дональд Трамп.

Національне опитування громадської думки, проведене з 12 по 16 квітня за участю 4423 дорослих, показало, що 55% схвалюють дії Байдена на посаді президента, в той час як 40% не схвалюють, а інші не впевнені.

Байден отримав найвищі оцінки за те, як він впорався з пандемією коронавірусу, при цьому 65% підтримали його дії. У січні 38% схвалювали те, як Трамп впорався з кризою в галузі охорони здоров'я.

Більше половини (52%) американців також заявили, що їм подобається те, як Байден керує економікою, і 53% заявили те ж саме про його вплив на робочі місця в США. В обох випадках це на кілька процентних пунктів вище, ніж оцінки Трампа в останній місяць роботи.

Але Байден отримав саму різку критику з приводу імміграції, оскільки його адміністрація продовжує боротися з напливом мігрантів, що прибувають на кордон США і Мексики: 42% схвалюють прикордонну політику президента, а 49% не схвалюють.

Американці в цілому підтримували позицію Байдена щодо навколишнього середовища і расової нерівності: 54% і 51% поки схвалюють його досягнення, відповідно.