Первую зону Греческого парка в Одессе откроют 2 сентября
Труханов заявил, что благодаря реконструкции парка удалось спасти от оползя часть Приморского бульвара
Первую зону Греческого парка в Одессе откроют 2 сентября 2018 года. Об этом заявил глава БО "Фонд Бумбураса" Пантелис Бумбурас в ходе выездного совещания с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Так, на данный момент в Греческом парке Одессы завершены сложные строительные работы по укреплению верхней террасы Приморского бульвара. Речь идет о подпорной стене и свайных полях. На данный момент строители переходят к отделочным работам и благоустройству территории парка.
Реконструкцию парка финансирует БО "Фонд Бумбураса", а строительные работы проводит компания "Гефест".
"Мы провели очень сложные укрепительные работы. Уже переходим к следующей стадии - отделке и благоустройству. Ко 2 сентября мы откроем первую часть парка. А вообще, было бы замечательно, если бы каждый год в Одессе открывался новый, красивый парк. Название не имеет значения. Главное, что он для людей, где душа может отдохнуть", - заявил Бумбурас.
Греческий парк Одессы состоит из трех условных зон: музей под открытым небом, детская и прогулочная, которые будут благоустроены прогулочными террасами и современной парковой мебелью.
Особое внимание планируется уделить системам освещения, полива, дренажа, а также озеленению. Также, помимо лестниц, доступ в парк обеспечат с помощью лифта и пандусов.
Фото: в Одессе продолжается реконструкция Греческого парка
"Сейчас заканчиваются работы по прокладке коммуникаций: прокладка освещения, полива, дренажа. В конце следующей неделе мы начнем засыпать территорию черноземом и высаживать растения. То есть, совсем скоро начнется полноценная высадка деревьев, кустарников и всего остального, что было принято по нашему дендроплану", - заявил директор строительной компании "Гефест" Александр Проценко.
В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что благодаря реконструкции парка удалось спасти от оползя часть Приморского бульвара.
"Я благодарен Пантелеймону Бумбурасу и всем строителям. Поскольку подвижность верхней террасы была достаточно серьезная. Это говорили те датчики, которые были установлены. Нужно было срочно выделять деньги из бюджета города, а это порядка одного миллиона долларов. Сегодня эти работы проведены за счет наших партнеров. За что мы очень благодарны", - заявил Труханов.