Труханов заявил, что благодаря реконструкции парка удалось спасти от оползя часть Приморского бульвара

Первую зону Греческого парка в Одессе откроют 2 сентября 2018 года. Об этом заявил глава БО "Фонд Бумбураса" Пантелис Бумбурас в ходе выездного совещания с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Так, на данный момент в Греческом парке Одессы завершены сложные строительные работы по укреплению верхней террасы Приморского бульвара. Речь идет о подпорной стене и свайных полях. На данный момент строители переходят к отделочным работам и благоустройству территории парка.

Реконструкцию парка финансирует БО "Фонд Бумбураса", а строительные работы проводит компания "Гефест".

"Мы провели очень сложные укрепительные работы. Уже переходим к следующей стадии - отделке и благоустройству. Ко 2 сентября мы откроем первую часть парка. А вообще, было бы замечательно, если бы каждый год в Одессе открывался новый, красивый парк. Название не имеет значения. Главное, что он для людей, где душа может отдохнуть", - заявил Бумбурас.

Греческий парк Одессы состоит из трех условных зон: музей под открытым небом, детская и прогулочная, которые будут благоустроены прогулочными террасами и современной парковой мебелью.

Особое внимание планируется уделить системам освещения, полива, дренажа, а также озеленению. Также, помимо лестниц, доступ в парк обеспечат с помощью лифта и пандусов.

Фото: в Одессе продолжается реконструкция Греческого парка

"Сейчас заканчиваются работы по прокладке коммуникаций: прокладка освещения, полива, дренажа. В конце следующей неделе мы начнем засыпать территорию черноземом и высаживать растения. То есть, совсем скоро начнется полноценная высадка деревьев, кустарников и всего остального, что было принято по нашему дендроплану", - заявил директор строительной компании "Гефест" Александр Проценко.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что благодаря реконструкции парка удалось спасти от оползя часть Приморского бульвара.

"Я благодарен Пантелеймону Бумбурасу и всем строителям. Поскольку подвижность верхней террасы была достаточно серьезная. Это говорили те датчики, которые были установлены. Нужно было срочно выделять деньги из бюджета города, а это порядка одного миллиона долларов. Сегодня эти работы проведены за счет наших партнеров. За что мы очень благодарны", - заявил Труханов.