Труханов заявив, що завдяки реконструкції парку вдалося врятувати від оползя частину Приморського бульвару

Першу зону Грецького парку в Одесі відкриють 2 вересня 2018 року. Про це заявив голова БО "Фонд Бумбураса" Пантеліс Бумбурас в ході виїзної наради з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Так, на даний момент в Грецькому парку Одеси завершені складні будівельні роботи по зміцненню верхньої тераси Приморського бульвару. Мова йде про підпірну стіну та пальових полях. На даний момент будівельники переходять до оздоблювальних робіт і благоустрою території парку.

Реконструкцію парку фінансує БО "Фонд Бумбураса", а будівельні роботи проводить компанія "Гефест".

"Ми провели дуже складні укріплювальні роботи. Вже переходимо до наступної стадії - оздоблення та благоустрою. До 2 вересня ми відкриємо першу частину парку. А взагалі, було б чудово, якби кожен рік в Одесі відкривався новий, красивий парк. Назва не має значення. Головне, що він для людей, де душа може відпочити", - заявив Бумбурас.

Грецький парк Одеси складається з трьох умовних зон: музей під відкритим небом, дитяча і прогулянкова, які будуть оздоблені прогулянковими терасами і сучасними парковими меблями.

Особливу увагу планується приділити системам освітлення, поливу, дренажу, а також озеленення. Також, крім сходів, доступ в парк забезпечать за допомогою ліфта і пандусів.

Фото: в Одесі триває реконструкція Грецького парку

"Зараз закінчуються роботи з прокладання комунікацій: прокладка освітлення, поливу, дренажу. В кінці наступного тижня ми почнемо засипати територію чорноземом і висаджувати рослини. Тобто, зовсім скоро почнеться повноцінна висадка дерев, чагарників і всього іншого, що було прийнято за нашим дендропланом", - заявив директор будівельної компанії "Гефест" Олександр Проценко.

У свою чергу, мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що завдяки реконструкції парку вдалося врятувати від оползя частину Приморського бульвару.

"Я вдячний Пантелеймону Бумбурасу і всім будівельникам. Оскільки рухливість верхньої тераси була досить серйозна. Про це свідчили ті датчики, які були встановлені. Потрібно було терміново виділяти гроші з бюджету міста, а це близько одного мільйона доларів. Сьогодні ці роботи проведені за рахунок наших партнерів. За що ми дуже вдячні", - заявив Труханов.