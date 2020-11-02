За первую победу в сезоне. УПЛ назвала лучшего тренера 8 тура

Исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов" Виталий Шумский признан лучшим наставником 8 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Накануне его подопечные нанесли поражение полтавской "Ворскле" (1:0), выстояв и парируя пенальти в конце компенсированного времени.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Таким образом, под его руководством львовяне одержали первую победу в нынешнем чемпионате Украины, прервав 19-матчевую безвыигрышную серию (7 ничьих и 12 поражений), длившуюся с 29 февраля нынешнего года.

Шумский исполняет обязанности главного тренера "Львова" после отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе на прошлой неделе. Наставника уволили после того, как команда набрала всего одно очко в шести турах чемпионата.

ПФК "Львов" после победы над "Ворсклой", идущей на третьем месте первенства, покинул последнее место турнирной таблицы. Львовяне на одно очко опережают дебютанта УПЛ "Рух".

Напомним, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона. Он и его команда будут открыты к предложениям по изменению места работы.