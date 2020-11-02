За першу перемогу в сезоні. УПЛ назвала кращого тренера 8 туру

Виконуючий обов'язки головного тренера ПФК "Львів" Віталій Шумський визнаний кращим наставником 8 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Напередодні його підопічні завдали поразки полтавській "Ворсклі" (1:0), вистоявши і парирувавши пенальті наприкінці компенсованого часу.

Про це повідомляється на сайті турніру.

Таким чином, під його керівництвом львів'яни здобули першу перемогу в нинішньому чемпіонаті України, перервавши 19-матчеву безвиграшну серію (7 нічиїх і 12 поразок), що тривала з 29 лютого нинішнього року.

Шумський виконує обов'язки головного тренера "Львова" після відставки грузинського фахівця Георгія Цецадзе минулого тижня. Наставника звільнили після того, як команда набрала всього одне очко в шести турах чемпіонату.

ПФК "Львів" після перемоги над "Ворсклою", що йде на третьому місці першості, залишив останнє місце турнірної таблиці. Львів'яни на одне очко випереджають дебютанта УПЛ "Рух".

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу в кінці нинішнього сезону. Він і його команда будуть відкриті до пропозицій щодо зміни місця роботи.