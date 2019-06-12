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Из первой сотни списка "Слуги народа" исключили еще двух кандидатов

Новости » Выборы 2019    12.06.2019 - 17:42
Из первой сотни списка "Слуги народа" исключили еще двух кандидатов
Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Ранее один из кандидатов сообщил, что передумал идти на выборы

Из первой сотни списка партии "Слуга народа" исключили еще двух кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Указано, что кандидаты решили не баллотироваться на этих выборах.

Из первой сотни списка &quot;Слуги народа&quot; исключили еще двух кандидатов

"Информируем о новых изменениях в списке партии "Слуга народа". Спивак Дмитрий Павлович №33 и Гутцайт Вадим Маркович №81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, которая была включена в него под №73. В частности, Панченко исключили из списка после дополнительной проверки.

В партии также анонсировали проведение "постпраймериз", в результате которых список партии, представленный на съезде, будет изменен.

Как писало РБК-Украина ранее, кандидат в народные депутаты под №33 от президентской партии "Слуга народа", сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак заявил, что передумал баллотироваться на внеочередных выборах в ВР.

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