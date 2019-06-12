Кандидат от партии "Слуга народа" передумал идти на выборы в Раду

Фото: Дмитрий Спивак (facebook.com dmitriyspivakofficial)

Спивак заявил, что против него развернулась кампания по дискредитации

Кандидат в народные депутаты под №33 от президентской партии "Слуга народа", сотрудник телеканала NewsOne Дмитрий Спивак заявил, что передумал баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Спивак отметил, что против него развернулась кампания по дискредитации.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент! Во-первых, после того, как на съезде партии "Слуга народа" меня объявили под номером 33, в социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации", - написал он.

Также Спивак отметил, что не хочет нанести репутационные риски Зеленскому.

"Во-вторых, я понимаю, что моя публичная позиция, которую я отстаиваю уже несколько лет с телеэкранов, очень многим не нравится. Но я не буду ее менять в угоду нынешней конъюнктуре. Да и ради пресловутого мандата - тоже. А потому, я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии", - добавил он.

Напомним, 9 июня политическая партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина, если бы досрочные выборы ВР проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Отметим, что по сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5 п.п.