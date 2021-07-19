ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На першому в Україні мовному іспиті для чиновників стався збій

Новость на русском →
Понеділок 19 липня 2021 15:05
На першому в Україні мовному іспиті для чиновників стався збій Фото: претенденти на місця на держслужбі здають сьогодні іспит (freepik)
Автор: РБК-Україна

На першому в історії України мовному іспиті для чиновників стався збій. Витрачений на його ліквідацію час додадуть учасникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Національної комісії зі стандартів державної мови.

Повідомляється, що сьогодні вранці в екзаменаційній системі стався технічний збій.

"Причини збою з'ясовуються. Всі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних випробувальних сесій", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, докладніше про це нововведення читайте в матеріалі РБК-Україна "Мовний іспит для держслужбовців і претендентів на громадянство: всі подробиці".

Читайте РБК-Україна в Google News
чиновники сбой
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще