Первое судно с зерном из Украины немного задержалось из-за непогоды: когда прибудет в Стамбул

Первое судно с украинским зерном, которое 1 августа вышло из порта Одессы, находится на пути в Стамбул. Оно прибудет в порт сегодня около полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Озджан Алтунбудак, представитель Турции в координационном центре, созданном для надзора за возобновлением экспорта украинского зерна, заявил, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне станет на якорь в Стамбуле во вторник вечером.

По его словам, пока единственной проблемой была небольшая задержка из-за плохой погоды. Корабль, на борту которого находится 26 527 тонн кукурузы, должен был прибыть в Стамбул около полуночи по местному времени.

Затем судно будет осмотрено турецкими, украинскими, российскими и официальными лицами ООН в соответствии с условиями соглашения о безопасном проходе, прежде чем продолжить путь в ливанский порт Триполи, запланированный конечный пункт назначения.