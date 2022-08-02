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Перше судно із зерном з України трохи затрималося через негоду: коли прибуде до Стамбула

Фото: перше судно з українським зерном прибуде в Стамбул увечері 2 серпня (Getty Images )
Автор: Олександр Білоус

Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, знаходиться на шляху до Стамбула. Воно прибуде в порт сьогодні близько півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Озджан Алтунбудак, представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, заявив, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стане на якір в Стамбулі у вівторок увечері.

За його словами, поки єдиною проблемою була невелика затримка через погану погоду. Корабель, на борту якого знаходиться 26 527 тонн кукурудзи, повинен був прибути в Стамбул близько півночі за місцевим часом.

Потім судно буде оглянуто турецькими, українськими, російськими та офіційними особами ООН відповідно до умов Угоди про безпечний прохід, перш ніж продовжити шлях в ліванський порт Тріполі, запланований кінцевий пункт призначення.

Туреччина очікує, що приблизно одне зернове судно покидатиме українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід, заявив у вівторок високопоставлений турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним

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