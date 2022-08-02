В Турции назвали количество рейсов из украинских портов по зерновому соглашению

Турция ожидает, что примерно одно зерновое судно будет покидать украинские порты каждый день, пока действует соглашение, обеспечивающее безопасный проход. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил об этом после того, как первое судно покинуло Одессу 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"План состоит в том, чтобы судно отправлялось... каждый день. Если ничего не случится, некоторое время экспорт будет осуществляться по одному кораблю в день", - чиновник, имея в виду Одессу и два других украинских порта, затронутых соглашением.

Согласно данным Refinitiv Eikon, первое судно Razoni, перевозившее 26 527 тонн кукурузы в Ливан, пересекало западную часть Черного моря у румынской дельты Дуная в 07:14 по Гринвичу, почти на полпути к турецким водам, где оно будет проинспектировано в среду.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, добавил, что выход Razoni, был задержан на пару дней из-за "технических проблем", которые в настоящее время устранены. При этом Турция ожидает, что коридор безопасного прохода будет функционировать нормально.

Министерство обороны Турции заявило, что Razoni должен прибыть к побережью Турции рано утром в среду, а позднее тем же утром его проинспектируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Четыре стороны отслеживают поставки и проводят инспекции из Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, расположенного по обе стороны пролива Босфор, соединяющего Черное море с мировыми рынками.