Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции.
Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.
После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
Напомним, ранее стало известно, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.
Также мы писали, что время прибытия первого судна с украинским сместилось из-за плохих погодных условий.