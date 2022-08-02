Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции .

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.