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Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Фото: первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Иван Носальский

Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, ранее стало известно, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

Также мы писали, что время прибытия первого судна с украинским сместилось из-за плохих погодных условий.

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УкраинаТурцияСтамбул