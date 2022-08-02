Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.
Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.
Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.
Також ми писали, що час прибуття першого судна з українським змістився через погані погодні умови.