Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини .

Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.

Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.