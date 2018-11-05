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Первое облэнерго получило лицензию НКРЭКУ по упрощенной процедуре

Новости » Энергетика    05.11.2018 - 13:17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По новым нормам компании могут подавить на лицензию сокращенный перечень документов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала АО "Николаевоблэнерго" лицензию по распределению электрической энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Как отметили в пресс-службе, это первая лицензия, которую компания получила после подачи сокращенного пакета документов.

По данным НКРЭКУ, всего должно быть лицензировано около 40 распределительных компаний. Национальная комиссия предлагает субъектам хозяйствования, которые намерены получить новую лицензию по распределению электрической энергии, срочно обратиться в НКРЭКУ с заявлениями и документами, определенными лицензионными условиями.

Напомним, что государственное регулирование деятельности в электроэнергетике осуществляетсяНКРЭКУ путем формирования тарифной политики, выдачи лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, осуществления контроля за деятельностью субъектов электроэнергетики и других участников рынка и установления ответственности за нарушение условий и правил деятельности.

Отметим, что в июне Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и по производству тепловой энергии.

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Новости Украины НКРЭКУэнергетикалицензия
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