Перше обленерго отримало ліцензію НКРЕКП за спрощеною процедурою

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За новими нормами компанії можуть подавити на ліцензію скорочений перелік документів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала АТ "Миколаївобленерго" ліцензію з розподілу електричної енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Як зазначили у прес-службі, це перша ліцензія, яку компанія отримала після подачі скороченого пакету документів.

Заданими НКРЕКП, усього має бути ліцензовано близько 40 розподільчих компаній. Національна комісія пропонує суб’єктам господарювання, які мають намір отримати нову ліцензію з розподілу електричної енергії, терміново звернутися до НКРЕКП із заявами та документами, визначеними ліцензійними умовами.

Нагадаємо, що державне регулювання діяльності в електроенергетиці здійснюється НКРЕКП шляхом формування тарифної̈ політики, видачі ліцензій̆ на здійснення окремих видів діяльності, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку і встановлення відповідальності за порушення умов та правил діяльності.

Відзначимо, що у червні Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії.