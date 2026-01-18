Первинка чи вторинка: де українцям вигідніше купувати квартири

Вибір між первинкою та вторинкою залишається складним для українців. Новобудови дешевші, але потребують вкладень у ремонт, тоді як вторинка готова до проживання вже зараз.
Про те, що вигідніше купувати, у коментарі РБК-Україна розповів бренд та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.
Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва наразі становить 1310 доларів, тоді як на вторинному ринку - 1660 доларів, у Львові - 1300 та 1650 доларів, відповідно, а в Одесі - 1070 та 1160 доларів, відповідно. Тобто різниця у вартості на первинці та вторинці в середньо становить 15-20%.
При цьому покупцям житла у новобудовах слід враховувати додаткові витрати на ремонт, які можуть суттєво підвищити кінцеву вартість нерухомості.
За словами Суділковського, попит українців на вторинне житло залишається вищим.
"Формально первинка на ранніх етапах будівництва залишається дешевшою. Але з погляду реального попиту українці зараз частіше вибирають вторинний ринок, адже ключовим фактором стала не ціна, а готовність житла та безпека угоди. З іншої сторони, первинка, де житло готове, або майже готове, підпадає під умови "єОселі" і це теж стимулює попит", - каже експерт.
Суділковський додає, що кінцеве рішення про те, що вигідніше купувати, залишається індивідуальним. Українці оцінюють свої фінансові можливості, готовність чекати на завершення будівництва та пріоритети щодо готовності житла.
