Первичка или вторичка: где украинцам выгоднее покупать квартиры

Выбор между первичкой и вторичкой остается сложным для украинцев. Новостройки дешевле, но требуют вложений в ремонт, тогда как вторичка готова до проживания уже сейчас.
О том, что выгоднее покупать, в комментарии РБК-Украина рассказал бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева сейчас составляет 1310 долларов, тогда как на вторичном рынке - 1660 долларов, во Львове - 1300 и 1650 долларов, соответственно, а в Одессе - 1070 и 1160 долларов, соответственно. То есть разница в стоимости на первичке и вторичке в среднем составляет 15-20%.
При этом покупателям жилья в новостройках следует учитывать дополнительные расходы на ремонт, которые могут существенно повысить конечную стоимость недвижимости.
По словам Судилковского, спрос украинцев на вторичное жилье остается выше.
"Формально первичка на ранних этапах строительства остается дешевле. Но с точки зрения реального спроса украинцы сейчас чаще выбирают вторичный рынок, ведь ключевым фактором стала не цена, а готовность жилья и безопасность сделки. С другой стороны, первичка, где жилье готово или почти готово, подпадает под условия "єОсели" и это тоже стимулирует спрос", - говорит эксперт.
Судилковский добавляет, что конечное решение о том, что выгоднее покупать, остается индивидуальным. Украинцы оценивают свои финансовые возможности, готовность ждать завершения строительства и приоритеты по готовности жилья.
