Общество Образование Деньги Изменения

Первичка или вторичка: где украинцам выгоднее покупать квартиры

В какое жилье сейчас выгоднее вкладывать деньги (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Выбор между первичкой и вторичкой остается сложным для украинцев. Новостройки дешевле, но требуют вложений в ремонт, тогда как вторичка готова до проживания уже сейчас.

О том, что выгоднее покупать, в комментарии РБК-Украина рассказал бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

Какая разница в ценах на первичном и вторичном рынках

Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева сейчас составляет 1310 долларов, тогда как на вторичном рынке - 1660 долларов, во Львове - 1300 и 1650 долларов, соответственно, а в Одессе - 1070 и 1160 долларов, соответственно. То есть разница в стоимости на первичке и вторичке в среднем составляет 15-20%.

При этом покупателям жилья в новостройках следует учитывать дополнительные расходы на ремонт, которые могут существенно повысить конечную стоимость недвижимости.

Цены на первичном рынке за 1 кв. м (скриншот)

Спрос диктует рынок

По словам Судилковского, спрос украинцев на вторичное жилье остается выше.

"Формально первичка на ранних этапах строительства остается дешевле. Но с точки зрения реального спроса украинцы сейчас чаще выбирают вторичный рынок, ведь ключевым фактором стала не цена, а готовность жилья и безопасность сделки. С другой стороны, первичка, где жилье готово или почти готово, подпадает под условия "єОсели" и это тоже стимулирует спрос", - говорит эксперт.

Выбор - за покупателем

Судилковский добавляет, что конечное решение о том, что выгоднее покупать, остается индивидуальным. Украинцы оценивают свои финансовые возможности, готовность ждать завершения строительства и приоритеты по готовности жилья.

Цены за 1 кв. м на вторичном рынке при покупке однокомнатной квартиры (скриншот)

Читайте также о том, что за год в Киеве выросли цены на все виды недвижимости. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на вторичном рынке - на 14% в валюте.

Ранее мы писали о том, что Киев вместе с Ужгородом и Львовом входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья, даже несмотря на то, что в течение 2025 года стоимость недвижимости в столице осталась стабильной.

