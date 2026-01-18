Первичка или вторичка: где украинцам выгоднее покупать квартиры

Какая разница в ценах на первичном и вторичном рынках

Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева сейчас составляет 1310 долларов, тогда как на вторичном рынке - 1660 долларов, во Львове - 1300 и 1650 долларов, соответственно, а в Одессе - 1070 и 1160 долларов, соответственно. То есть разница в стоимости на первичке и вторичке в среднем составляет 15-20%.

При этом покупателям жилья в новостройках следует учитывать дополнительные расходы на ремонт, которые могут существенно повысить конечную стоимость недвижимости.

Цены на первичном рынке за 1 кв. м (скриншот)

Спрос диктует рынок

По словам Судилковского, спрос украинцев на вторичное жилье остается выше.

"Формально первичка на ранних этапах строительства остается дешевле. Но с точки зрения реального спроса украинцы сейчас чаще выбирают вторичный рынок, ведь ключевым фактором стала не цена, а готовность жилья и безопасность сделки. С другой стороны, первичка, где жилье готово или почти готово, подпадает под условия "єОсели" и это тоже стимулирует спрос", - говорит эксперт.

Выбор - за покупателем

Судилковский добавляет, что конечное решение о том, что выгоднее покупать, остается индивидуальным. Украинцы оценивают свои финансовые возможности, готовность ждать завершения строительства и приоритеты по готовности жилья.

Цены за 1 кв. м на вторичном рынке при покупке однокомнатной квартиры (скриншот)