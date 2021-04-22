На первичную медпомощь украинцам предусмотрели более 20,6 млрд гривен в этом году

Это на 70 поставщиков больше, чем в прошлом году.

"Стабильно высокой остается количество частных поставщиков первичной медпомощи - договор подписали 173 частные заведения и 452 врачей-ФОП. Поэтому практически каждое третье учреждение, имеющее договор с НСЗУ на первичную медпомощь, является частным", - говорится в сообщении.

Это свидетельствует о том, что учреждениям, в том числе частным и врачам-ФОП, выгодно сотрудничать по контракту с НСЗУ.

Больше всего поставщиков первичной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий-2021 в:

Львовской области - 145;

Днепропетровской - 134;

Одесской - 126.

"В апреле оплату уже получили 1258 учреждений первичного звена на сумму 1 млрд 313 млн грн. В общем, в Программе медицинских гарантий на первичную медицинскую помощь предусмотрено более 20 млрд 670 млн гривен", - сообщили в НСЗУ.