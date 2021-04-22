На первичную медпомощь украинцам предусмотрели более 20,6 млрд гривен в этом году

В Программе медицинских гарантий на этот год на первичную помощь предусмотрели более 20 млрд 670 млн гривен. Начиная с апреля, 1768 медучреждений подписали договоры на ее предоставление.
Это на 70 поставщиков больше, чем в прошлом году.
"Стабильно высокой остается количество частных поставщиков первичной медпомощи - договор подписали 173 частные заведения и 452 врачей-ФОП. Поэтому практически каждое третье учреждение, имеющее договор с НСЗУ на первичную медпомощь, является частным", - говорится в сообщении.
Это свидетельствует о том, что учреждениям, в том числе частным и врачам-ФОП, выгодно сотрудничать по контракту с НСЗУ.
Больше всего поставщиков первичной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий-2021 в:
"В апреле оплату уже получили 1258 учреждений первичного звена на сумму 1 млрд 313 млн грн. В общем, в Программе медицинских гарантий на первичную медицинскую помощь предусмотрено более 20 млрд 670 млн гривен", - сообщили в НСЗУ.
Напомним, в Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.
Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи".