На первинну меддопомогу українцям передбачили понад 20,6 млрд гривень цього року

Це на 70 надавачів більше, ніж торік.

"Стабільно високою залишається кількість приватних надавачів первинної меддопомоги - договір підписали 173 приватні заклади та 452 лікарів-ФОП. Тож практично кожен третій заклад, що має договір з НСЗУ на первинну меддопомогу, є приватним", - сказано у повідомленні.

Це свідчить про те, що закладам, у тому числі приватним та лікарям-ФОП, вигідно співпрацювати за контрактом з НСЗУ.

Найбільше надавачів первинної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій-2021 у:

Львівській області - 145;

Дніпропетровській - 134;

Одеській - 126.

"У квітні оплату вже отримали 1258 закладів первинної ланки на суму 1 млрд 313 млн грн. Загалом, у Програмі медичних гарантій на первинну медичну допомогу передбачено понад 20 мільярдів 670 мільйонів гривень", - поінформували у НСЗУ.