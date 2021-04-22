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На первинну меддопомогу українцям передбачили понад 20,6 млрд гривень цього року

Автор: Юлія Струк

У Програмі медичних гарантій на цей рік на первинну допомогу передбачили понад 20 млрд 670 млн гривень. Починаючи з квітня, 1768 медзакладів підписали договори на її надання.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я.

Це на 70 надавачів більше, ніж торік.

"Стабільно високою залишається кількість приватних надавачів первинної меддопомоги - договір підписали 173 приватні заклади та 452 лікарів-ФОП. Тож практично кожен третій заклад, що має договір з НСЗУ на первинну меддопомогу, є приватним", - сказано у повідомленні.

Це свідчить про те, що закладам, у тому числі приватним та лікарям-ФОП, вигідно співпрацювати за контрактом з НСЗУ.

Найбільше надавачів первинної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій-2021 у:

  • Львівській області - 145;
  • Дніпропетровській - 134;
  • Одеській - 126.

"У квітні оплату вже отримали 1258 закладів первинної ланки на суму 1 млрд 313 млн грн. Загалом, у Програмі медичних гарантій на первинну медичну допомогу передбачено понад 20 мільярдів 670 мільйонів гривень", - поінформували у НСЗУ.

Нагадаємо, в Україні медичним закладам за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень. Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги".

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Новини України медицинаНСЗУ
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