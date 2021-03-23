На первичную медпомощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен. На сегодня договор с Национальной службой здоровья на предоставление первичной медицинской помощи имеют 1696 заведений.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
"Новая Программа медицинских гарантий стартует 1 апреля. В ней на первичную медицинскую помощь предусмотрено более 20 млрд 670 млн гривен. Процесс заключения договоров о медицинском обслуживании населения, в том числе и по направлению первичной медицинской помощи, продолжается", - информирует пресс-служба.
По состоянию на вечер 22 марта свои предложения подали более 1800 заведений. Из них 464 врачи-ФОП и 190 частных заведений.
"Тариф на медицинские услуги по оказанию первичной медицинской помощи составляет 651 гривна в год за одного пациента с декларацией. К тарифу применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от возраста пациента", - говорится в сообщении.
В частности, НСЗУ заплатит заведениям или врачу-ФОП:
Также имеет значение местность, в которой врач оказывает первичную медицинскую помощь.
"Если речь о населенных пунктах, имеющих статус горных, то к тарифу с учетом возрастных коэффициентов применяется еще корректирующий коэффициент 1,25. То есть за одного ребенка до пяти лет, который живет в горной местности, заведение или врач-ФОП получит более 2000 гривен", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в январе в НСЗУ заявили, что в Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.
Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи". Теперь действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.