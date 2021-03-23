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На первичную медпомощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен

Автор: Юлия Струк

На первичную медпомощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен. На сегодня договор с Национальной службой здоровья на предоставление первичной медицинской помощи имеют 1696 заведений.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Новая Программа медицинских гарантий стартует 1 апреля. В ней на первичную медицинскую помощь предусмотрено более 20 млрд 670 млн гривен. Процесс заключения договоров о медицинском обслуживании населения, в том числе и по направлению первичной медицинской помощи, продолжается", - информирует пресс-служба.

По состоянию на вечер 22 марта свои предложения подали более 1800 заведений. Из них 464 врачи-ФОП и 190 частных заведений.

"Тариф на медицинские услуги по оказанию первичной медицинской помощи составляет 651 гривна в год за одного пациента с декларацией. К тарифу применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от возраста пациента", - говорится в сообщении.

В частности, НСЗУ заплатит заведениям или врачу-ФОП:

  • за одного маленького пациента с декларацией в возрасте от 0 до 5 лет - 1606 гривен в год;
  • за одного ребенка от 6 до 17 лет с декларацией - 883 гривны;
  • пациента от 18 до 39 лет и от 40 до 64 лет - 401 и 481 гривны в год соответственно;
  • за одного пациента 65 лет - 802 гривны в год.

Также имеет значение местность, в которой врач оказывает первичную медицинскую помощь.

"Если речь о населенных пунктах, имеющих статус горных, то к тарифу с учетом возрастных коэффициентов применяется еще корректирующий коэффициент 1,25. То есть за одного ребенка до пяти лет, который живет в горной местности, заведение или врач-ФОП получит более 2000 гривен", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в январе в НСЗУ заявили, что в Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.

Как писало РБК-Украина, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи". Теперь действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.

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