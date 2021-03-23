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Скільки сімейні лікарі отримують за пацієнтів: названі суми

Автор: Юлія Струк

На первинну меддопомогу українцям у 2021 році передбачили понад 20,6 млрд гривень. На сьогодні договір з Національною службою здоров’я на надання первинної медичної допомоги мають 1696 закладів.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"Нова Програма медичних гарантій стартує 1 квітня. У ній на первинну медичну допомогу передбачено понад 20 мільярдів 670 мільйонів гривень. Процес укладення договорів про медичне обслуговування населення, в тому числі і за напрямом первинної медичної допомоги, триває", - інформує прес-служба.

Станом на вечір 22 березня свої пропозиції подали понад 1800 закладів. З них 464 лікарі-ФОП та 190 приватних закладів.

"Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги становить 651 гривня на рік за одного пацієнта з декларацією. До тарифу застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта", - сказано у повідомленні.

Зокрема, НСЗУ заплатить закладам або лікарю-ФОП:

  • за одного маленького пацієнта з декларацією віком від 0 до 5 років - 1606 гривень на рік;
  • за одну дитину від 6 до 17 років з декларацією - 883 гривні;
  • за пацієнта від 18 до 39 років та від 40 до 64 років - 401 та 481 гривні на рік відповідно;
  • за одного пацієнта понад 65 років - 802 гривні на рік.

Також має значення місцевість, в якій лікар надає первинну медичну допомогу.

"Якщо мова про населені пункти, які мають статус гірських, то до тарифу з урахуванням вікових коефіцієнтів застосовується ще коригувальний коефіцієнт 1,25. Тобто за одну дитину до п’яти років, яка мешкає у гірській місцевості, заклад або лікар-ФОП отримає понад 2000 гривень", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, в січні в НСЗУ заявили, що в Україні медичним установам за надання первинної медичної допомоги виплатили понад 18 млрд гривень. Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги". Тепер діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною меддопомогою.

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Новини України медицинаНСЗУ
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