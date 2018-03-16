Первая тысяча судей завершила сдавать квалификационные экзамены - ВККСУ

Высшая квалификационная комиссия судей Украины разместила на сайте итоги рассмотрения 15 марта вопроса об определении результатов специальной проверки кандидатов на должность судьи местного суда, которая была объявлена Комиссией 3 апреля 2017 года. Об этом передает пресс-центр ВККС.

В частности, сообщается, что в четверг 15 марта первая группа судей местных и апелляционных судов общим количеством 988 человек завершила сдавать экзамены во время квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

На данный момент, комиссия уже определила результаты экзаменов в отношении 332 судей - пятеро их не сдали, с другими будут проведены собеседования.

Стоит отметить, что квалификационные экзамены в рамках судебной реформы являются обязательными для всех 5700 судей местных и апелляционных судов страны. По результатам определяется способность судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

"Впервые все судьи проходят оценки по комплексным критериям: профессиональная, личная и социальная компетентность, добропорядочность и профессиональная этика. Таким образом, происходит кадровая перезагрузка судебной ветви власти, поскольку отказ от оценивания или неуспешное его прохождение является причиной для увольнения судьи", - отметил Председатель Комиссии Сергей Козьяков.

Суть самого оценивания заключается в прохождении двухуровневого экзамена - анонимного тестирования на знание права и практического задания на умение писать логичные и мотивированные судебные решения. Кроме того, в рамках этой процедуры исследуются судейские досье, а также судьи проходят собеседование с членами Комиссии.

На сегодняшний день, экзамены для первой группы судей длились с 14 февраля по 15 марта и за это время их сдали 942 с 988 судей, 402 - из местных судов, 540 - из апелляционных.

Среди судей местных судов экзамен сдавали:

- 291 судья общих судов;

- 55 судей хозяйственных судов;

- 56 судей окружных административных судов.

Среди судей апелляционных судов:

- 392 судьи общих судов;

- 35 судей хозяйственных судов;

- 113 судей административных судов.

46 судей, которые не явились на экзамен по уважительным причинам, будут сдавать его позже.

В планах комиссия завершить проверку всех судей до конца этого года.

Напомним, как сообщалось ранее, 27 июля, высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) на пленарном заседании утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда, из которых определили победителей.