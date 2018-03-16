Перша тисяча суддів завершила складати кваліфікаційні іспити - ВККСУ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розмістила на сайті підсумки розгляду 15 березня питання про визначення результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду судді місцевого суду, яка була оголошена Комісією 3 квітня 2017 року. Про це передає прес-центр ВККС.

Зокрема, повідомляється, що в четвер 15 березня перша група суддів місцевих та апеляційних судів загальною кількістю 988 чоловік завершила здавати іспити під час кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

На даний момент, комісія вже визначила результати іспитів щодо 332 суддів - п'ятеро їх не здали, з іншими будуть проведені співбесіди.

Варто відзначити, що кваліфікаційні іспити в рамках судової реформи є обов'язковими для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів країни. За результатами визначається здатність судді, здійснювати правосуддя у відповідному суді.

"Всі судді Вперше проходять оцінки за комплексними критеріями: професійна, особиста і соціальна компетентність, добропорядність і професійна етика. Таким чином, відбувається кадрова перезавантаження судової гілки влади, оскільки відмова від оцінювання або неуспішне його проходження є причиною для звільнення судді", - зазначив Голова Комісії Сергій Козьяков.

Суть самого оцінювання полягає в проходженні дворівневого іспиту - анонімного тестування на знання права і практичного завдання на вміння писати логічні і мотивовані судові рішення. Крім того, в рамках цієї процедури досліджуються суддівські досьє, а також судді проходять співбесіду з членами Комісії.

На сьогоднішній день, іспити для першої групи суддів тривали з 14 лютого по 15 березня і за цей час їх здали 942 з 988 суддів, 402 - з місцевих судів, 540 - з апеляційних.

Серед суддів місцевих судів іспит складали:

- 291 суддя загальних судів;

- 55 суддів господарських судів;

- 56 суддів окружних адміністративних судів.

Серед суддів апеляційних судів:

- 392 судді загальних судів;

- 35 суддів господарських судів;

- 113 суддів адміністративних судів.

46 суддів, які не з'явилися на іспит з поважних причин, будуть здавати його пізніше.

У планах комісія завершити перевірку всіх суддів до кінця цього року.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 27 липня, вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) на пленарному засіданні затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду, з яких визначили переможців.